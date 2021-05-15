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الحماية المدنية

انتشال جثة غريقين بشواطئ مستغانم ثاني أيام العيد

الشروق أونلاين
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انتشال جثة غريقين بشواطئ مستغانم ثاني أيام العيد

انتشلت مصالح الحماية المدنية لمستغانم، الجمعة، جثتين لشابين غرقا في شاطئي الصابلات وخروبة في ثاني أيام العيد.

وأوضح مصالح الحماية المدنية لمستغانم، في بيان لها أن “فرقة الغطاسين التابعة للوحدة البحرية للحماية المدنية انتشلت في حدود الساعة السادسة والنصف مساء الجمعة جثة غريق بشاطئ صابلات (شاطئ الرمال) التابع إقليميًا لبلدية مزغران غرب مستغانم”.

وأكد البيان أنه تم تحويل جثة المتوفي الذي يبلغ من العمر 19 سنة وينحدر من ولاية معسكر إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية “أرنستو شي غيفارا”.

وكانت ذات الفرقة قد عثرت في وقت سابق على شاب مفقود بشاطئ “خروبة” المعروف بشاطئ “سيدي المجدوب” في الضاحية الشمالية لمدينة مستغانم.

وتم انتشال جثة الغريق المتوفي الذي يبلغ من العمر هو الآخر 19 سنة وينحدر من بلدية إستيدية (غرب ولاية مستغانم) بعد عمليات بحث مكثف قبل تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

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