-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

انتشال جثة غريق في الأربعين من العمر بوهران

الشروق أونلاين
  • 266
  • 0
انتشال جثة غريق في الأربعين من العمر بوهران
ح.م
انتشال جثة غريق في وهران

انتشل أعوان الحماية المدنية فجر الثلاثاء، جثة غريق في الأربعين من العمر، بشاطئ الكثبان في عين الترك بوهران.

وحسب ما أفادت به ذات المصالح، فقد عثر على جثة الغريق في حدود الساعة 4:40 صباحا، عندما كانت راية الشاطئ تشير إلى حالة السباحة الممنوعة.

وارتفع عدد الأشخاص المتوفين غرقا منذ الفاتح جوان 2023 إلى 268 حالة. 199 منهم غرقوا على مستوى الشواطئ، إلى جانب 69 حالة في المجمعات المائية”.

وقد سجّلت مصالح الحماية المدنية، 25 حالة وفاة غرقا، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أوت. من بينها 22 حالة على مستوى شواطئ البحر. 

مقالات ذات صلة
.. الدولة واقفة مع 90 ألف فلاح

.. الدولة واقفة مع 90 ألف فلاح

تصرفات تحبب التلاميذ في العودة إلى المدرسة

تصرفات تحبب التلاميذ في العودة إلى المدرسة

 تلبية 93 بالمائة من طلبات الحركة التنقلية الولائية للأساتذة

 تلبية 93 بالمائة من طلبات الحركة التنقلية الولائية للأساتذة

عصابات السّرقة تستهدف كبار السن والعجزة

عصابات السّرقة تستهدف كبار السن والعجزة

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 04 سبتمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 04 سبتمبر 2023

توسيع توظيف أساتذة الإنجليزية والرياضة إلى الدوائر

توسيع توظيف أساتذة الإنجليزية والرياضة إلى الدوائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد