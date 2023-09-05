انتشال جثة غريق في الأربعين من العمر بوهران

انتشل أعوان الحماية المدنية فجر الثلاثاء، جثة غريق في الأربعين من العمر، بشاطئ الكثبان في عين الترك بوهران.

وحسب ما أفادت به ذات المصالح، فقد عثر على جثة الغريق في حدود الساعة 4:40 صباحا، عندما كانت راية الشاطئ تشير إلى حالة السباحة الممنوعة.

وارتفع عدد الأشخاص المتوفين غرقا منذ الفاتح جوان 2023 إلى 268 حالة. 199 منهم غرقوا على مستوى الشواطئ، إلى جانب 69 حالة في المجمعات المائية”.

وقد سجّلت مصالح الحماية المدنية، 25 حالة وفاة غرقا، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أوت. من بينها 22 حالة على مستوى شواطئ البحر.