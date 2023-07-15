انتشال جثة غريق مفقود في تيقزيرت بتيزي وزو

الحماية المدنية تتمكن من انتشال جثة غريق مفقود في تيقزيرت، اليوم السبت 15 جويلية 2023. صورة من الأرشيف

قالت الحماية المدنية أنها تمكنت من انتشال جثة غريق مفقود قي البحر منذ ليلة الخميس إلى الجمعة بشاطئ تسالاست بلدية تيقزيرت.

الحماية المدنية أفادت أن الجثة تم انتشالها بعد عملية بحث من طرف غطاسي الوحدة البحرية لتقزيرت.

والغريق المفقود في تيقزيرت والذي تم انتشال جثته، هو شاب يبلغ من العمر 26 سنة. وقد غرق على بعد 150 مترا غرب شاطىء تسالاست بالمكان المسمى الصخرة البيضاء ببلدية ميزرانة.

وللتذكير فقد بلغ عدد ضحايا الغرق الأمس الجمعة، 14 حالة إلى غاية السادسة مساء، حسب ما أفادت به الحماية المدنية.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية الأمس الجمعة، فقد تم انتشال 10 جثث غرقى: 3 غرقى بولاية سكيكدة، غريقين في كل من مستغانم وجيجل، غريق بولايات وهران، بومرداس، وهران، بجاية.

فيما استمر البحث عن الـ4 الباقين. 3 بولاية بجاية وغريق بولاية تيزي وزو وهو الغريق الذي تمكنت ذات المصالح من انتشال جثته اليوم السبت.