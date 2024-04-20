انتشال جثة غريق من بركة مائية بالمغير

تم انتشال جثة غريق من طرف غطاسي الحماية المدنية مساء اليوم، السبت 20 أفريل، حسب ما أفادت به الحماية المدنية.

حسب ذات المصدر الضحية، والبالغ من العمر 21 سنة، تم انتشاله مساء اليوم على الساعة السابعة ليتم بعد ذلك نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وقالت الحماية المدنية أن مصالحها قد تدخلت اليوم على الساعة الثالثة إلا خمس دقائق، من أجل البحث عن شخص مفقود في بركة مائية بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية البرقمجية ببلدية ودائرة المغير.

وهي العملية التي سخرت لها مصالح الحماية المدنية أربعة غطاسين من ولايتي الوادي وبسكرة.