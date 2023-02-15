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رياضة

انتشال جثة قائد منتخب تركيا لكرة اليد من تحت الأنقاض

عمر سلامي
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انتشال جثة قائد منتخب تركيا لكرة اليد من تحت الأنقاض
ح.م
جمال كوتاهيا

توفي قائد المنتخب التركي لكرة اليد، جمال كوتاهيا، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الجزء الجنوبي من البلاد وسوريا.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة اليد، نقلا عن الاتحاد التركي للعبة، أنه تم انتشال جثة كوتاهيا من تحت أنقاض منزله المدمر، في وسط أنطاكيا، مع ابنه البالغ من العمر 5 سنوات.

وقال الاتحاد التركي، في بيان له: “بحزن عميق علمنا بوفاة جمال كوتاهيا، قائد المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال، وابنه جينار كوتاهيا، حيث عُثر عليهما تحت أنقاض منزلهما بمدينة أنطاكيا”.

ولعب كوتاهيا البالع من العمر32 عاما، مع فريق بلدية هاطاي متروبوليتان، وكان قائدا للمنتخب الوطني والمنتخب التركي لكرة اليد الشاطئية.

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