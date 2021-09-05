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الجزائر

انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا ببسكرة

الشروق أونلاين
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انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا ببسكرة

انتشل أعوان الحماية المدنية، الأحد، جثتين تعودان لطفلين توفيا غرقا بأحد وديان ولاية بسكرة.

وبحسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية عبر حسابها على تويتر فقد تمكن غطاسون على الساعة 09 و40 دقيقة، من انتشال جثتي 02 طفلين 06 و08 سنوات متوفيين غرقا بواد الجدي، بلدية مليلي دائرة أرولال.

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