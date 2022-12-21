انتشال جثتي طفلين من بركة مائية في معسكر

انتشل أعوان الحماية المدنية في معسكر عصر الأربعاء، جثتي طفلين من بركة مائية. بعد غرقهما فيها.

وحسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، فقد عثر على جثتي الطفلين، وهما في الثالثة من العمر، في بركة بقرية ولاد بالي ببلدية واد الأبطال.