انتشال جثتي طفلين من بركة مائية في معسكر
انتشل أعوان الحماية المدنية في معسكر عصر الأربعاء، جثتي طفلين من بركة مائية. بعد غرقهما فيها.
وحسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، فقد عثر على جثتي الطفلين، وهما في الثالثة من العمر، في بركة بقرية ولاد بالي ببلدية واد الأبطال.
تدخلت فرق المختصة #للحماية_المدنية، فرق #الغطس لولاية معسكر على الساعة 16 و 30 دقيقة، من اجل إنتشال جثتي 02 طفلين متوفيين يبلغان من العمر 03 سنوات، من بركة مائية بقرية اولاد بالي ، واد العبد ببلدية واد الأبطال.
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) December 21, 2022