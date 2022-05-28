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الجزائر

انتشال جثتي غريقين بوهران ومستغانم خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
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انتشال جثتي غريقين بوهران ومستغانم خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

انتشلت وحدات الحماية المدنية، جثتي شخصين توفيا غرقا بشواطئ ولايتي وهران ومستغانم خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وكشفت المديرية العامة في بيان لها أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 28 ماي الجاري، قام غطاسو الحماية المدنية بانتشال ضحايا متوفيين غرقا بكل من ولاية وهران حيث تم انتشال مراهق يبلغ من العمر 16 سنة متوفي بشاطئ المنظر الجميل بلدية عين الترك، تم تحويل الضحية الى المستشفى.

وبولاية مستغانم تدخل غطاسو الحماية المدنية من أجل انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 19 سنة متوفي غرقا بشاطئ سيدي محجوب بلدية مستغانم ، للعلم فإن الضحية كان مفقودا منذ تاريخ 22 ماي 2022 ، وتم نقل الضحية الى  القطاع الصحي الجواري .

كما سجلت وحدات الحماية المدنية، وفاة 20 شخصا وإصابة 419 أخرين في حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

وتابع البيان أن الوحدات قامت بـ  310  تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الأخيرة 20 وفاة و إصابة 419 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور الأخرى، تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

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