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الجزائر

انتشال جثتي غريقين في الـ15 من العمر بمستغانم

الشروق أونلاين
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انتشال جثتي غريقين في الـ15 من العمر بمستغانم
أرشيف
حوادث الغرق

تدخلت مصالح الحماية المدنية يوم الأحد، لانتشال جثتي طفلين في الـ15 من العمر بعد غرقهما في شاطئ محروس بمستغانم.

الحادث وقع عصر اليوم بشاطئ “أوريعة2” في بلدية مزغران، عندما كانت الراية تشير إلى أن السباحة مسموحة مع توخّي الحذر.

وتمّ تحويل جثتي الضحية بعد انتشالهما من مياه البحر، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم، تضيف ذات المصالح.

وسجّلت الحماية المدنية 7 وفيات غرقا، من بينها 5 حالات على مستوى شواطئ البحر، وحالتين في المجمّعات المائية، خلال أسبوع واحد بين 10 و17 أوت الجاري.

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