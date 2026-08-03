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الجزائر
وإنقاذ طفل بعمر 4 سنوات من الغرق في جيجل

انتشال جثث 4 أطفال غرقوا في مجمّع مائي بسطيف

الشروق أونلاين
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انتشال جثث 4 أطفال غرقوا في مجمّع مائي بسطيف
ح.م
مكان الحادث

انتشل أعوان الحماية المدنية بولاية سطيف يوم الإثنين، جثث 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة، بعد غرقهم في مجمّع مائي لتربية المائيات بعمق 15 متر.

الحادث الأليم وقع، حسب ما ذكره بيان لذات المصالح، في حدود الساعة 15:42 دقيقة. بدوار رمادة، في بلدية عين لحجر جنوبي سطيف.

وتمّ تسخير 18 عنصرا في تدخّل الحماية المدنية، بما في ذلك فرقة للغطس، وفرقة للتدخّل في الأماكن الوعرة.

وفي ولاية جيجل، تدخل حراس شاطئ واد الزهور المحروس عصر اليوم، لإنقاذ طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من الغرق.

حيث قدّمت له الإسعافات الفورية في عين المكان، قبل نقله إلى العيادة متعددة الخدمات بوادي زهور في حالة خطيرة.

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