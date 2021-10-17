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انتشال جثث 4 حراقة وإنقاذ 13 بسواحل الجزائر العاصمة

الشروق أونلاين
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انتشال جثث 4 حراقة وإنقاذ 13 بسواحل الجزائر العاصمة

تمكنت وحدات حراس السواحل، السبت، من انتشال جثث 4 حراقة وإنقاذ 13 شخصا غرقوا اثر انقلاب قاربهم بسواحل الجزائر العاصمة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه “في إطار مهام وحدات حراس السواحل لقيادة القوات البحرية، لاسيما الإنسانية منها، تمكنت يوم أمس 16 أكتوبر 2021 وحدتي بحث وإنقاذ تابعتين للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالجزائر، من إنقاذ (13) مهاجرا غير شرعي وانتشال أربعة (04) جثث لمهاجرين آخرين غرقوا “.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث نجم على إثر “انقلاب قارب على بعد 16 ميل بحري شمال مدينة الجزائر’.

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