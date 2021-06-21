انتشال جثّة الغريق المفقود بالسد في سوق أهراس

عمليات البحث استمرت ستة أيام

تمكنت ظهر الاثنين، فرق الغطس التابعة لعدة مديريات للحماية المدنية، من انتشال جثة الشاب الغريق في مياه سد عين الدالية بسوق أهراس منذ ستة أيام كاملة، ظلّ خلالها غطاسو الحماية المدنية لولايات سوق أهراس، قالمة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، يواصلون بحثهم في مياه السد، قبل أن يتم تدعيمهم أول أمس بفرق دعم لغطاسين من الجزائر العاصمة وبجاية وبومرداس من بينهم غطاسون تقنيون ومكونون في اختصاص الغطس والبحث عن الغرقى في السدود.

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد أوفدت فرق الدعم إلى سوق أهراس، لتسريع وتيرة البحث واستخدام أفضل التقنيات وأساليب البحث والمسح والتمشيط داخل السد، خاصة بعد صعوبة المهمة بسبب وجود الأشجار والبيوت القديمة والصخور والأوحال الموجودة قبل بناء السد إضافة إلى صعوبة الرؤية في الأعماق.

وكان والي ولاية سوق أهراس الوناس بوزقزة قد نزل عدّة مرات إلى مكان الحادث، أين التقى بعائلة الشاب المفقود وطمأنهم بأن السلطات لن تدخر أي جهد في عملية البحث عن ابنهم مع تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية المتاحة، كما قدم دعما معنويا للغطاسين الذين واصلوا عملية البحث في أعماق السد على مدار ستة أيام كاملة، قبل العثور على جثة الضحية البالغ من العمر 32 سنة، والذي نزل الأربعاء الماضي إلى سد عين الدالية بغرض السباحة كعادته برفقة أحد أصدقائه، قبل أن يعلق في الأوحال ويختفي نهائيا عن الأنظار ليتم إعلان حالة الطوارئ القصوى وتشكيل خلية متابعة من طرف السلطات المحلية للبحث عنه.