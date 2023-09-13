انتشال رضيعة حية بعد زلزال المغرب.. تقرير يكشف حقيقة الفيديو المتداول

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه لانتشال رضيعة حية من تحت الأنقاض بعد زلزال المغرب.

يظهر في الفيديو الذي اجتاح الشبكات، رجال يحفرون في التراب بأيديهم ليخرجوا رضيعة عارية لا تزال متّصلة بحبلها السرّي، وقال ناشروه إنه يوثق لحظة انتشال رضيعة حيّة من تحت أنقاض زلزال الحوز، الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

في ذات السياق كشف تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أن الادعاء مضلّل والفيديو منشور قبل أربع سنوات.

وأضاف التقرير أن صحافيو الوكالة في الرباط سرعان ما انتبهوا إلى اللكنة المسموعة في الفيديو والتي لا تشبه لكنة سكان إقليم الحوز حيث وقع الزلزال، ما رجّح أن لا يكون للفيديو علاقة بعمليات الإنقاذ الحديثة.

على ضوء ذلك، يُرشد البحث عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة إليه منشوراً على فيسبوك شهر ماي من سنة 2019.

وجاء في التعليق المرافق أن الفيديو لرضيعة حديثة الولادة “عثر عليها راعي غنم بعدما سمع صوت بكائها” في حي بالدار البيضاء.

وآنذاك، نقلت وسائل إعلام محليّة الخبر، وأشارت إلى أن الرضيعة وُجدت بصحة جيّدة وجرى نقلها للمستشفى مع فتح تحقيق في الواقعة.