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الجزائر

انتشال غريق سقط في مجمع مائي بعين الدفلى

الشروق أونلاين
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انتشال غريق سقط في مجمع مائي بعين الدفلى
أرشيف

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من انتشال جثة غريق سقط في مجمع مائي ببلدية عين سلطان بولاية عين الدفلى.

وأفاد بيان للحماية المدنية، الأحد، أنه تبعا لعملية البحث عن شخص سقط في مجمع مائي بولاية عين الدفلى، تم انتشال الغريق من طرف فرقة غطاسي الحماية المدنية  متوفي، يعمل حارس بستان يبلغ من العمر 39 سنة تم إجلاؤه الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وأفادت أن مصالحها تدخلت على الساعة 10 و7د من أجل حادث سقوط شخص داخل مجمع مائي بالمكان المسمى فرقة أولاد بلقاسم بلدية عين سلطان ودائرة عين الشياخ.

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