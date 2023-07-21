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الجزائر

انتشال 03 غرقى عبر هذه الشواطئ

الشروق أونلاين
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انتشال 03 غرقى عبر هذه الشواطئ
أرشيف

تمكنت الحماية المدنية، الجمعة، من انتشال جثث 3 غرقى عبر شواطئ كل من مستغانم، عنابة وجيجل فيما تواصل البحث عن غريق مفقود بسكيكدة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، الجمعة، أن وحداتها تمكنت من انتشال غريق بولايةمستغانم غرب شاطئ صابلات بلدية حاسي ماماش بعدما انطلقت عملية البحث في حدود الساعة 09سا و15د

كما انتشلت غريق بولاية عنابة بشاطئ جنان الباي بسرايدي بعدما انطلقت عملية البحث في حدود الساعة 09سا و40د

وتابع البيان أن تم انتشال غريق بولاية جيجل بشاطئ التربية الحمراء المحروس 14 سنة في حدود الساعة 10 و30د

فيما انطلقت عملية البحث عن غريق بولاية سكيكدة  بشاطئ بن مهيدي بلدية ودائرة سكيكدة على الساعة 09 سا: 00د العملية متواصلة.

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