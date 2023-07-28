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انتشال 6 غرقى عبر شواطئ 4 ولايات شرقية

الشروق أونلاين
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انتشال 6 غرقى عبر شواطئ 4 ولايات شرقية
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تمكنت، الجمعة، وحدات الحماية المدنية من انتشال جثث 6 غرقى عبر شواطئ أربع ولايات شرقية.

وأفاد بيان للحماية المدنية، الجمعة، أنها تمكنت من انتشال غريقين بولاية سكيكدة في حدود الساعة 10 سا 47 د بالقرب من شاطئ الرميلة 03 بلدية المرسى دائرة بن_عزوز.

وأشارت مصالح الحماية المدنية إلى أن الضحية الأولى ذكر 21 سنة والضحية الثانية ذكر 23 سنة.

كما انتشلت وحدات الحماية المدنية غريقين بولاية بجاية بشاطئ  تاسيفت المرسى بلدية ملبو

وأفادت بأن الضحية الأولى ذكر 16سنة  تم العثور عليه و انتشاله على الساعة 07سا و 27د بعد عملية البحث التي انطلقت الخميس، الضحية الثانية ذكر تم انتشال جثته على الساعة 11 سا 00 د

كما أوضح البيان أنه تم انتشال غريقين اثنين في كل من ولايتي جيجل والطارف حيث تمكنت الحماية المدنية في حدود الساعة 10 و 15 د من العثور وانتشال جثة غريق بشاطئ ممنوع فيه السباحة بالمكان المسمى الرواسة الضحية ذكر 21 سنة، تم العثور عليه على بعد ميلين  شرقا من مكان فقدانه.

كما تمكنت من انتشال جثة غريق بشاطئ ممنوع فيه السباحة المسمى البطاح الشرقي ببلدية بريحان دائرة الطارف في حدود الساعة 06 و56 د الضحية من جنس ذكر 15 سنة.

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