انتصار آخر للمنتخب الأولمبي

انتصر المنتخب الأولمبي الجزائري مساء الأربعاء على نظيره الفلسطيني، بِهدفَين دون مقابل.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” بِالعاصمة أطوار هذه المباراة الودّية، تحت إدارة حكم الساحة الدولي لطفي بكواسة.

وسجّل ثنائية المنتخب الوطني لِأقلّ من 23 سنة، كلّ من: أيمن بوتوتاو في الدقيقة الـ 13، ويانيس قرموش في الدقيقة الـ 36.

وكان لاعبو المدرب الوطني نور الدين ولد علي قد فازوا على المنافس ذاته بِنتيجة (1-3)، في مباراة ودّية أولى.

وسيُشارك المنتخب الأولمبي الجزائري في دورة دولية بِفرنسا، ما بين أواخر ماي الحالي ومنتصف جوان المقبل.

فوز أولمبيو “الخضر”

فاز المنتخب الأولمبي الجزائري لِكرة القدم مساء الأحد، بِنتيجة (3-1) على شقيقه الفلسطيني.

واحتضن ملعب “5 جويية 1962” أطوار هذه المباراة الودّية.

وسجّل ثلاثية أولمبيو “الخضر” كل” من: ماسينيسا نايت سالم في الدقيقة الـ 14، والهادي بن طبال في الدقيقة الـ 34، وعادل بولبينة في الدقيقة الـ 87.

ويُشرف على تدريب المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 23 سنة التقني نور الدين ولد علي، الذي سبق له تأطير العارضة الفنية لِمنتخب فلسطين لِصنف الأكابر.

وعرفت المباراة حضور رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، وأيضا سعادة سفير فلسطين بِالجزائر. فضلا عن مسؤولين آخرين.

ويتبارى المنتخبان مرّة أخرى ودّيا، بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، مساء الأربعاء المقبل.

وبعد ذلك في فترة ما بين الـ 29 من ماي الحالي والـ 12 من جوان المقبل، يخوض المنتخب الوطني الأولمبي دورة دولية ودّية بِفرنسا.