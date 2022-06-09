انتصار آخر للمنتخب المحلّي

فاز المنتخب الوطني المحلّي لِكرة القدم سهرة الخميس، بِثلاثية نظيفة على نظيره من الكونغو الديموقراطية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة الودّية، تحت إدارة حكم الساحة إلياس بكواسة.

وسجّل أهداف المنتخب الوطني المحلّي كلّ من: المهاجم رضا بن سايح في الدقيقة الـ 10، ومتوسط الميدان بلال بن حمودة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 13، ولاعب الخطّ الأمامي أحمد النذير بن بوعلي في الدقيقة الـ 67.

وفي لقاء أوّل عن هذه الدورة الودّية الرّباعية، فاز منتخب السنيغال للاعبين المحلّيين على نظيره من النيجر بِنتيجة (3-1).

واحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة يوسف قموح.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- الجزائر 6ن

2- السنيغال 3ن

3- الكونغو الديموقراطية 3ن

4- النيجر 0ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، يُواجه رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة نظراءهم من السنيغال، بِملعب البليدة سهرة الإثنين المقبل. وتتبارى الكونغو الديموقراطية مع النيجر بِالمركب الأولمبي العاصمي في اليوم ذاته.

بداية موفّقة

وكان المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم قد فاز أيضا سهرة الإثنين، لكن بِهدف لِصفر على نظيره من النيجر.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة الودّية، تحت إشراف حكم الساحة الجزائري إلياس بكواسة.

وسجّل الهدف الوحيد في هذه المباراة، المهاجم الجزائري عبد الرحمان مزيان في الدقيقة الـ 49.

وفي لقاء آخر لِحساب هذه الدورة الدولية الرباعية، فازت الكونغو الديموقراطية بِنتيجة (2-1) على السنيغال.

واحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة فعّاليات هذه المباراة مساء الإثنين، تحت إدارة حكم الساحة الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف.

وفي الجولة الثانية وقبل الأخيرة مساء الخميس المقبل، يلعب رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مع الكونغو الديموقراطية، وتتبارى النيجر مع السنيغال.

ويستعدّ المنتخب المحلّي الجزائري لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة، المُقرّر تنظيمها بِبلادنا ما بين جانفي وفيفري 2023. بينما تتأهّب فرق النيجر والسنيغال والكونغو الديموقراطية لِخوض التصفيات، انطلاقا من جويلية المقبل.