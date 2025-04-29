انتعاش الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بـ25 بالمائة في 90 يومًا

آخر تقرير للديوان الوطني للإحصائيات يكشف بالأرقام:

مواد البناء تواصل الصعود وتسجّل أعلى نسبة نمو منذ منتصف 2023

تحسن واضح في تكرير النفط الخام يرفع المتوسط السنوي إلى 5.5 بالمائة

حققت الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية في الجزائر انتعاشًا لافتًا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024، مسجّلة زيادة قدرها 25.1 بالمائة في ظرف 90 يومًا فقط. ويعكس هذا الارتفاع القوي تحوّلًا إيجابيًا في أداء القطاع بعد فترة من التراجع.

وسجّل قطاع الصناعة العمومية الوطنية ارتفاعا جديدًا في الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2024، مما رفع متوسط النمو السنوي إلى 3.7 بالمائة.

ويُعزى هذا التوجه الإيجابي، وفق تقرير جديد للديوان الوطني للإحصائيات حول الإنتاج الصناعي، إلى الأداء الجيد لعدد من القطاعات التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في إنتاجها خلال هذا الربع.

وطبق التقرير الذي اطلعت عليه “الشروق” سجّل قطاع الطاقة نموًا بنسبة 5.6بالمائة، وهو معدل يقارب ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي أي 5.8 بالمائة، أما قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، فقد حقق انتعاشًا ملحوظًا بزيادة قدرها 25.1 بالمائة، منهيا بذلك التراجع الذي بدأ منذ الربع الرابع من العام السابق.

كما ارتفع إنتاج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 14 بالمائة بعد أن شهد تباطؤًا في النمو خلال الربعين الثاني والثالث 4.5 بالمائة و5.9 بالمائ. على التوالي مع العلم أن الربع الأول سجّل نموًا قدره 11.3 بالمائة.

وبدوره سجّل قطاع مواد البناء نموًا قويًا بنسبة بالمائة15.5، وهو أعلى من المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2023 وكذلك، سجلت صناعات النسيج والجلود نسب نمو معتبرة بلغت 11.5 بالمائة و9.3 بالمائة على التوالي، رغم أنها أقل من تلك المحققة في الربع السابق 39.8 بالمائة و55.4 بالمائة، أما الصناعات الكيميائية، فبقيت مستقرة نسبيًا بنسبة نمو قدرها 0.5 بالمائة.

في المقابل، تراجعت قطاعات أخرى، حيث استمر الانخفاض في قطاع المحروقات منذ الربع الثاني من العام بـ0.1 و0.7 بالمائة ليصل إلى 1.4 بالمائة في الربع الرابع، وبعد استقرار نسبي في الربع السابق 0.1 بالمائة، سجّلت الصناعات الغذائية تراجعًا ملحوظًا بنسبة 12.8 بالمائة خلال الربع الأخير من 2024، مقارنةً بزيادة كبيرة بلغت 20 بالمائة خلال نفس الفترة من 2023.

أما الصناعات الخشبية، فقد واصلت تراجعها المسجل منذ الربع الثاني من العام بـ23 بالمائة و19.7 بالمائة، وسجّلت انخفاضًا طفيفًا جديدًا في الربع الأخير بنسبة 1.0 بالمائة.

معدلات نمو متتالية في قطاع الطاقة

ووفق ذات التقرير، فإن قطاع الطاقة واصل أداءه الإيجابي خلال جميع فصول عام 2024، مسجلا معدلات نمو متتالية بلغت 2.9 بالمائة و10.2 بالمائة و4.8 بالمائة و5.6 بالمائة مما جعل متوسط النمو السنوي يعادل 5.8 بالمائة.

وبخصوص قطاع المحروقات بقي مستقرا تقريبًا خلال 2024، بخلاف سنة 2023 التي شهدت نموًا بـ3.7 بالمائة، باستثناء الربع الأول بتراجع 2.2 بالمائة، وسجل القطاع انخفاضات متتالية بأقل بـ0.1 بالمائة و0.7 بالمائة وأقل من 1 4 بالمائة، نتيجة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي بدأ منذ الربع الثاني بمعدلات سلبية تعادل 1.2 بالمائة، 18.9 بالمائة، 16.1 بالمائة، ما جعل متوسط الأداء السنوي 8.9 بالمائة مقابل نمو بـ17.1 بالمائة سنة 2023.

وفي المقابل، استمر إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الارتفاع بنسبة 0.8 بالمائة وهو أقل من مستوى العام السابق والذي يعادل 1.7 بالمائة وسجلت الزيادات الكبرى في الربع الثالث بنسبة 15 بالمائة مقابل استقرار نسبي في باقي الفصول.

أما تكرير النفط الخام، فقد شهد تحسنًا واضحًا خلال 2024، مع زيادات في جميع الفصول متفاوتة وصلت 7.2 بالمائة، ما رفع المتوسط السنوي إلى 5.5 بالمائة مقارنة بـ 0.4 بالمائة في 2023.

وبخصوص قطاع المناجم والمحاجر واصل النمو بنسبة 9.3 بالمائة، بدفع رئيسي من نشاط استخراج الحجارة والطين والرمل، الذي سجّل زيادات قوية تراوحت بين 12.5 و28.9 بالمائة على مدار العام، بمتوسط سنوي 18.2 بالمائة كما انتعش نشاط استخراج المعادن بنسبة 52.1 بالمائة.

أما استخراج الفوسفات، فقد ارتفع بشكل طفيف 0.9 بالمائة وسجل زيادات خلال الربعين الأول والرابع، فيما انخفض في الربعين الثاني والثالث.

وتراجعت استخراج الحديد بنسبة سنوية 10.8 بالمائة واستخراج الملح سجل تراجعًا كبيرًا في كل الفصول، بمتوسط 20 بالمائة.