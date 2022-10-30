انتعاش سياحي وحركيّة في المعابر الحدودية للجزائر

أصبحت وجهة التونسيين والليبيين

تعرف المعابر الحدودية الشرقية الأربعة بولاية تبسة، هذه الأيام تزامنا مع العطلة الخريفية الخاص بذكرى الثورة النوفمبرية، حركية كبيرة وانتعاشا لحركة التنقل، خاصة عبر المعبر الحدودي البري ببلدية لحويجبات في بوشبكة، ثم معبري محمد قنز بعين الزرقاء، والمريج وأخيرا بتيتة ببئر العاتر، وحسب مصدر الشروق اليومي الخاص، فإن الحركة شملت سياحا من تونس وليبيا والجزائريين الذين أجلوا رحلتهم السياحية إلى الخريف، حيث بلغ عدد التونسيين الداخلين خلال 24 ساعة الماضية، نحو 600 سائح تونسي، موزعين على معابر بوشبكة بنحو 300 سائح، و150 سائح بمعبر محمود قنز، والبقية بين مركزي المريج وبتيتة، أما عدد الخارجين، فقد وصل إلى نحو 400 سائح جزائري توجهوا إلى تونس، منهم 175 بمركز بوشبكة، وهو رقم ومعدل يومي يوصف بالمهم، في فصل خريف تقل فيه الحركة على العموم.

وقد أجمع عديد المتابعين، ممن تحدثت معهم الشروق اليومي، أن هذا رقم مهم جدا حيث يصل عدد الوافدين من التونسيين أسبوعيا نحو 3500 تونسي، يقابلها وحوالي 200 ليبي، الكثير يأتون قصد السياحة والعلاج قاصدين ولايات عنابة وقسنطينة وسطيف ووصولا إلى بجاية والعاصمة وحتى وهران، والبقية تجار ومتعاملون اقتصاديون وناقلون خواص، وهو ما يؤكد بأنه توجد فعلا حركية وإقبال كبير للسياح نحو الجزائر، بما فيها الإقبال الأوروبي، حيث سجلت مصالح الحدود خلال شهر أكتوبر ما لا يقل 50 أوروبيا من مختلف الجنسيات دخلوا برا إلى أرض الوطن، وكانت لهم وقفات بالمعالم الأثرية التاريخية بولاية تبسة، خاصة باب كركلا، السور البيزنطي والمسرح الروماني والكنيسة، وقد أجمع الكثير من السياح على تغير المناخ السياحي بالجزائر، سواء من حيث المرافق أو حتى طبيعة الاستقبال، بدءا من المعابر الحدودية، أين يجد السائح الآن كل سبل وعوامل الراحة والترحاب، حيث لا يحس بأنه خارج الديار.

رصدت الشروق اليومي، الأحد، انخفاضا نسبيا في سعر العملات بالسوق الموازية، مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث نزل الدينار التونسي إلى 650 دج بعد أن وصل إلى رقم قياسي هو 700 دج، كما أن الأورو نزل نهار أمس إلى 2150 بعد أن وصل سابقا إلى 2190، وتوقع مهتمون بسوق العملة أن الدينار التونسي والأورو والدولار ستعرف نزولا خلال الأيام القادمة في السوق الموازية بحسبهم، خلافا لما يتوقعه الكثير من ارتفاع بسبب فتح المجال لدخول السيارات الأجنبية، وهذا حسب تجار العملة بالسوق الموازية في تبسة.