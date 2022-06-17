“انتقاء ثان” للتلاميذ الراغبين في شعبة فنون

انطلاق العملية في 20 جوان

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها الولائيين، بتنظيم عملية انتقاء ثانية للتلاميذ المقبولين في السنة ثانية ثانوي وصرحوا برغبتهم في متابعة مسارهم الدراسي في أحد الخيارات الأربعة لشعبة فنون، بدءا من 20 جوان الجاري، نظرا لعددهم وتحضيرا للتكفل بهم.

وأوضحت، الوزارة في مراسلة صادرة عن الديوان تحمل الرقم 1116 مؤرخة في 12 جوان الجاري، أنه نظرا للعدد المعتبر للتلاميذ المقبولين في السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، المصرحين برغبتهم في الخيارات الأربعة لشعبة فنون، تقرر تنظيم عملية انتقاء ثانية، حسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة بهذه الشعبة، فيما أمرت مديريها الولائيين بتنصيب “لجان جهوية”، لانتقاء التلاميذ المعنيين، تضم مفتشي التربية في مادة التربية الفنية لخيار التربية التشكيلية والتربية الموسيقية، وأساتذة جامعيين مختصين بالنسبة لخياري المسرح والسنيما سمعي-بصري، حيث تتكفل كل لجنة جهوية بالانتقاء عبر الولايات المتجاورة، وذلك خلال الفترة ما بين 20 جوان و29 منه.

وأكدت، الوزارة أن عملية الانتقاء تتم بثانوية يعينها مدير التربية لكل ولاية، وتستقبل التلاميذ المترشحين، ويتكفل مديرو التربية للولايات، باستدعائهم ثلاثة أيام على الأقل قبل إجراء الانتقاء، وفق رزنامة اللجنة الجهوية.

يذكر أن الوزارة أكدت في قرارها الوزاري الصادر في أفريل الفارط، بأن الدراسة في “شعبة فنون”، تتوج بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي في أحد الخيارات الأربعة، في حين يتم فتحها بداية من السنة الدراسية المقبلة في ثانوية بولاية الجزائر، وتستقبل التلاميذ من مختلف ولايات الوطن.