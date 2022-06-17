-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
انطلاق العملية في 20 جوان

“انتقاء ثان” للتلاميذ الراغبين في شعبة فنون

نشيدة قوادري
  • 16
  • 0
“انتقاء ثان” للتلاميذ الراغبين في شعبة فنون

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها الولائيين، بتنظيم عملية انتقاء ثانية للتلاميذ المقبولين في السنة ثانية ثانوي وصرحوا برغبتهم في متابعة مسارهم الدراسي في أحد الخيارات الأربعة لشعبة فنون، بدءا من 20 جوان الجاري، نظرا لعددهم وتحضيرا للتكفل بهم.

وأوضحت، الوزارة في مراسلة صادرة عن الديوان تحمل الرقم 1116 مؤرخة في 12 جوان الجاري، أنه نظرا للعدد المعتبر للتلاميذ المقبولين في السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، المصرحين برغبتهم في الخيارات الأربعة لشعبة فنون، تقرر تنظيم عملية انتقاء ثانية، حسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة بهذه الشعبة، فيما أمرت مديريها الولائيين بتنصيب “لجان جهوية”، لانتقاء التلاميذ المعنيين، تضم مفتشي التربية في مادة التربية الفنية لخيار التربية التشكيلية والتربية الموسيقية، وأساتذة جامعيين مختصين بالنسبة لخياري المسرح والسنيما سمعي-بصري، حيث تتكفل كل لجنة جهوية بالانتقاء عبر الولايات المتجاورة، وذلك خلال الفترة ما بين 20 جوان و29 منه.

وأكدت، الوزارة أن عملية الانتقاء تتم بثانوية يعينها مدير التربية لكل ولاية، وتستقبل التلاميذ المترشحين، ويتكفل مديرو التربية للولايات، باستدعائهم ثلاثة أيام على الأقل قبل إجراء الانتقاء، وفق رزنامة اللجنة الجهوية.

يذكر أن الوزارة أكدت في قرارها الوزاري الصادر في أفريل الفارط، بأن الدراسة في “شعبة فنون”، تتوج بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي في أحد الخيارات الأربعة، في حين يتم فتحها بداية من السنة الدراسية المقبلة في ثانوية بولاية الجزائر، وتستقبل التلاميذ من مختلف ولايات الوطن.

مقالات ذات صلة
الرياضيات.. النقطة السوداء في بكالوريا 2022

الرياضيات.. النقطة السوداء في بكالوريا 2022

لا تساهل مع أي تقصير يسيء إلى سمعة الجزائر

لا تساهل مع أي تقصير يسيء إلى سمعة الجزائر

إدماج 65 ألف عون من أجهزة المساعدة وأصحاب الشهادات  

إدماج 65 ألف عون من أجهزة المساعدة وأصحاب الشهادات  

طلبة وبطالون يتزاحمون على المعرض الدولي للبحث عن الفرص

طلبة وبطالون يتزاحمون على المعرض الدولي للبحث عن الفرص

عام حبسا نافذا لـ “نوميديا” و”ريفكا” وستانلي

عام حبسا نافذا لـ “نوميديا” و”ريفكا” وستانلي

رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين: اتفاقيات شراكة مع الجزائر خلال 3 أشهر

رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين: اتفاقيات شراكة مع الجزائر خلال 3 أشهر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد