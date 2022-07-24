انتقاء 144 تلميذ للالتحاق بثانوية الرياضيات

وفق قاعدة "الترتيب التفاضلي"

شرعت وزارة التربية الوطنية في ضبط تعداد التلاميذ المنتقين، لمواصلة الدراسة بثانوية الرياضيات المتخصصة الكائنة بالقبة الجزائر، والذين يبلغ عددهم 144 متمدرس، على أن يلتحقوا بمقاعد الدراسة شهر سبتمبر المقبل.

ودخلت كافة العمليات المرتبطة بالتحضير لالتحاق التلاميذ النوابغ بثانوية الرياضيات من قبل مصالح الوزارة المختصة، مرحلة جد متقدمة، إذ سيلتحق 144 تلميذ متفوق بالثانوية المتخصصة شهر سبتمبر المقبل والذين سيستفيدون من النظام الداخلي.

وأقدمت الوصاية على تفعيل قاعدة “الترتيب التفاضلي” أو الاستحقاقي، باختيار الأول والثاني عن كل ولاية بالنسبة لـ57 مديرية تربية، ليصبح عددهم 114 تلميذ، في حين تم انتقاء 30 تلميذا عن مديريات التربية الثلاث للجزائر العاصمة، بمعدل اختيار الـ10 الأوائل عن كل مديرية تربية “شرق ووسط وغرب”، ليصل عددهم الإجمالي إلى 144 نابغة، رغم أن النتائج المسجلة هذه السنة في امتحان شهادة التعليم المتوسط، قد وردت منخفضة نوعا ما مقارنة بالسنوات الفارطة.

وأشارت الوزارة الوصية بأنه في حال إذا رفض الأول والثاني بولايته الالتحاق لمتابعة تكوينه بالثانوية المتخصصة، يتم الانتقال إلى من يليهما في القائمة، شريطة استيفائهما للشروط التي يحددها التشريع المعمول به.