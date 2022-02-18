انتقادات إنجليزية لبن رحمة بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة

الدولي الجزائري يمر بمرحلة صعبة

يمّر الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام الانجليزي بفترة سيئة مع النادي اللندني عقب تراجع مستوياته الفنية، وافتقاده للتأثير الواضح على نتائج النادي مقارنة ببداية موسمه النّارية، حسب ما أكده العديد من المحللين ووسائل الإعلام الانجليزية، وعرفت أسهم النجم السابق لنادي برينتفورد الانجليزي تراجعا كبيرا لدى مدرب نادي وست هام، ديفيد مويز، في الفترة الماضية بدليل أنه أجلسه على دكة البدلاء في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي ليستر سيتي.

وكان اللاعب الأرجنتيني، مانويل لانزيني، شارك أساسيا في المواجهة الماضية، ما جعله يكسب، حسب العديد من وسائل الإعلام الانجليزية، نقاطا إضافية على حساب بن رحمة، ما دفع المدرب الاسكتلندي، ديفيد مويز، إلى الاعتماد على سياسة التدوير بين اللاعبين، من خلال إشراك بن رحمة أساسيا في مباراة ثم الاعتماد على لانزيني أساسيا في مباراة أخرى، في وقت يدخل فيه كل لاعب بديلا للآخر، وقال موقع “هامرز نيوز” الانجليزي المعروف بمتابعته لأخبار النادي اللندني في تقرير له، إن المدير الفني لوست هام، ديفيد مويز، مطالب بإيجاد حلّ لمشكلة بن رحمة، وكتب في تقرير له: “بعض لاعبي وست هام الأساسيين ليسوا في أفضل أحوالهم الآن، في صورة ميكايل أنطونيو وفلاديمير كوفال وتوماس سوتشيك وسعيد بن رحمة”، وتابع: “كان مانويل لانزيني أحد النقاط المضيئة في وست هام خلال الفترة الماضية”، وأضاف: “لعب الأرجنتيني دورا حاسما في عدد من المباريات وشق طريقه للعودة إلى التشكيلة الأساسية بدلاً من سعيد بن رحمة، الذي تراجع مردوده”، وأردف: “لكن لدى وست هام مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بلانزيني وبن رحمة، وهو أمر يثير الجنون لدى الجماهير وحتى مويز أيضا”.

وتابع نفس المصدر تقريره عن نجم “الخضر” بالقول: “في أغلب الأحيان عندما يبدأ بن رحمة المباريات أساسيا يقدم القليل في الأشهر الأخيرة”، وأضاف: “ثم يأتي لانزيني ويحدث تأثيرًا كبيرًا. نتيجة لذلك فهو يكسب نقاطا إضافية”، وزاد: “على ديفيد مويز ببساطة حل مشكلة مانويل لانزيني وسعيد بن رحمة ليكون وست هام أكبر مستفيد”، وأكد موقع “هامرز نيوز” بأن اللاعبين لا يظهران جيّدا عندما يلعبان بصفة أساسية، على عكس ما يكون عليه الحال عندما يشاركان كبديلين في مفارقة غريبة وغير مفهومة، وجاء في تقريره: “كانت آخر مباراتين نموذجًا مصغرًا لهذه المشكلة. كان بن رحمة غائبا أمام واتفورد وكان اللاعب الوحيد الذي تم استبداله بلانزيني”، وأردف: “بعدها صنع اللاعب الأرجنتيني الفارق وأسهم في تسجيل جارود بوين للهدف الوحيد في المباراة”.

وتابع: “ثم خاض لانزيني مباراة ليستر أساسيا، لكن تأثيره كان ضئيلا للغاية وتم استبداله في الدقيقة 79 بدلا من بن رحمة”، وزاد: “كان اللاعب الجزائري مؤثرا للغاية، حيث ساهم في الضغط على أصحاب الأرض وتحصل على الركنية التي جاء منها هدف التعادل لوست هام”، وأضاف: “من الواضح أن لانزيني وبن رحمة لاعبان موهوبان، لكنهما مطالبان بتقديم أداء ثابت عندما يبدآن المباريات”.

يجدر الذكر، أن بن رحمة لا يقدم مستويات جيدة مع المنتخب الجزائري أيضا بسبب عدم اعتماد بلماضي عليه بصفة أساسية، كما أن نجم نادي نيس الفرنسي السابق لم ينجح أيضا في استغلال الفرص التي أتيحت له لحد الآن، ما أثرا العديد من علامات الاستفهام بخصوص قدرته على فرض نفسه مع “محاربي الصحراء”.