انتقادات إيطالية لمدرب نابولي بسبب آدم وناس

منتظر أن يعود إلى حساباته الأساسية أمام هيلاس فيرونا

يستعد نادي نابولي الإيطالي لمواجهة نادي هيلاس فيرونا، غدا الأحد، في المرحلة 29 من الدوري الإيطالي، من أجل تصحيح وضعه ومحاولة استعادة الصدارة من نادي ميلان، الذي خطفها منه ومن على ملعبه دييغو مارادونا، الأحد الماضي، في قمة الجولة 28 بنتيجة هدف دون رد (0ـ1).

ويُحضر المدير الفني لنادي الجنوب الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، لهذه المواجهة وسط الكثير من الضغوط الجماهيرية والإعلامية بسبب خياراته الفنية، وفي مقدمتها تهميشه للدولي الجزائري، آدم وناس، الذي تصفه وسائل الإعلام الإيطالية باللاعب المظلوم فنيا لأنه لا يحصل على فرصته كاملة في النادي رغم أدائه الكبير كلما دخل بديلا.

وكان نجم “الخضر” قدم مستويات جيّدة خلال آخر مباراتين له في الدوري الإيطالي أمام لازيو وميلان على التوالي، رغم مشاركته كبديل في الأولى لمدة 10 دقائق والثانية لمدة 23 دقيقة، وهو ما اعتاد آدم وناس على تقديمه منذ بداية الموسم، لكن دون أن تمنح له فرصة المشاركة من البداية، وشارك الجناح الطائر 20 مباراة منذ بداية الموسم الجاري في مختلف المسابقات، منها مباراتان فقط كأساسي، واحدة في الدوري الإيطالي وأخرى في الدوري الأوروبي، نجح خلالها في تسجيل هدفين، كما قدم مستويات جيّدة قلبت مجريات المباريات في عديد المرات بشهادة المحللين ووسائل الإعلام الإيطالية، ما جعل الجميع يتساءل عن تماطل سباليتي في منح الفرصة كاملة لآدم وناس.

وقال الصحفي الإيطالي مانويل بارلاتو في تصريحات لراديو “كيس كيس” ردا على توقعاته بخصوص المواجهة المقبلة لنابولي أمام هيلاس فيرونا: “نابولي مطالب بالحفاظ على تركيزه كاملا لتفادي صدمة نفسية أخرى كما حدث أمام ميلان”، وأضاف: “من المرتقب أن يكون هناك تغيير على التشكيل الأساسي للفريق”، وتابع: “وناس يستحق فرصة المشاركة من بداية المباراة. سباليتي قرر الإبقاء عليه في صفوف الفريق لأنه يعرف جيّدا إمكانياته وقدراته”، ويتقاسم هذا الرأي عديد وسائل الإعلام الإيطالية، التي طالبت أغلبها من سباليتي ضرورة إحداث تغييرات في التشكيل الأساسي وإشراك لاعب “الخضر”، آدم وناس، من بداية المباريات لأنه يستحق ذلك.

وتطالب جماهير نابولي أيضا بضرورة منح اللاعب الجزائري الفرصة في لقاء هيلاس فيرونا، مستدلة بما قدمه في لقاء ميلان الأخير، حيث كان أحسن لاعب في نابولي، حسبها، رغم مشاركته لدقائق معدودة فقط، في وقت أن المواقع المختصة في الإحصائيات أشارت إلى مهارة الجزائري الكبيرة في المراوغة، حيث يعد صاحب ثاني أعلى معدل في الدوري الإيطالي وراء زميله في منتخب الجزائر، إسماعيل بن ناصر.