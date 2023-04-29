انتقادات ساخرة لمدرب الرجاء المغربي بسبب تصريح خاطئ

تعرض مدرب الرجاء المغربي، التونسي منذر الكبير لانتقادات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح خاطئ له حول نتائج منافسه الأهلي المصري.

وأخطأ منذ الكبير، عندما قال في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الأهلي، أن النادي المصري خسر بثلاثية نظيفة، في شهر مارس لما لعب أمام المصري البورسعيدي، وهي المباراة التي لم يخضها الأهلي أصلا، وخسرها اعتباريا بعد الانسحاب من كأس الرابطة.

وقال مدرب الرجاء: “الأهلي في مارس خسر أمام المصري بثلاثة أهداف لصفر، واستقبل خارج ميدانه 5 أهداف أمام صن داونز، ونحن سجلنا 10 أهداف في 3 مباريات على أرضنا بدوري الأبطال، وقادرون على تسجيل هدفين أوأكثر”.

وأثارت تصريحات مدرب الرجاء، موجة من الانتقادات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم إطلاعه الجيّد على نتائج المنافس.

وخسر الرجاء المغربي في ذهاب ربع النهائي، بالقاهرة، بثنائية نظيفة أمام الأهلي.

ويستقبل الرجاء سهرة السبت، بداية من الساعة الثامنة، الأهلي المصري في مركب محمد الخامس، في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.