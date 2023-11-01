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رياضة

 انتقادات شديدة لبن سبعيني بسبب مستواه في مباراة فرانكفورت

عمر سلامي
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 انتقادات شديدة لبن سبعيني بسبب مستواه في مباراة فرانكفورت
أرشيف
بن سبعيني

تعرض الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لانتقادات شديدة بسبب مستواه خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت، التي انتهت على نتيجة التعادل، بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وقالت صحف ألمانية أن أداء بن سبعيني لم يكن في المستوى، ولم يقدم في مباراة فرانكفورت ما كان منتظرا منه سواء على مستوى الدفاع أو المساهمة في الهجمات.

وأضافت أن بن سبعيني مرشح للجلوس على دكة الاحتياط في المباراة المقبلة أمام بايرن ميونيخ.

وبحسب موقع “سبورت1″، فإن الدولي الجزائري قدم أداء كارثيا، تسبب في تعادل فريقه خارج الديار.

وكتبت صحيفة “واز” عن أداء بن سبعيني في الخط الخلفي: “نقطة ضعف دفاعية كبيرة، تقريبا كل هجمات فرانكفورت جاءت من جبهته”.

ومن جهته كتب موقع “سبوكس”: “ظهور مروع للظهير الأيسر. آينتراخت ركز على جبهته أكثر من مرة، وكان دائم الخطورة منها”.

واعترف إيدين تيرزيتش مدرب دورتموند، بتركيز فرانكفورت على جهة بن سبعيني، لكنه أشار في نفس الوقت أن الفريق لم يدافع ككتلة واحدة”.

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