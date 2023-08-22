انتقادات كبيرة لرئيس الاتحاد الإسباني بسبب حركة غير أخلاقية

يواجه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس انتقادات كبيرة، بسبب تصرفات لا أخلاقية قام بها أثناء تتويج منتخب سيدات إسبانيا بميداليات كأس العالم.

وفاز منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، وأثناء التتويج بالميداليات بدأ الجدل بعدما قام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو بطريقة مبالغ فيها.

ومن جانبها، نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، مقطع فيديو ظهر فيه روبياليس، في لقطة مثيرة جديدة، أثناء الاحتفالات وبجواره ملكة إسبانيا.

وأثناء الاحتفالات أيضا، ظهر رئيس الاتحاد وهو يقوم بإشارات خارجة وخادشة للحياء، متجاوزا بذلك البروتوكول المتبع.

وبعد تعرضه إلى الكثير من الانتقادات، قدم رئيس الاتحاد اعتذاره.