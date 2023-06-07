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رياضة

انتقادات كبيرة للمغربي زياش بعد ظهوره مع زميل سابق متهم بتهريب الكوكايين

عمر سلامي
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انتقادات كبيرة للمغربي زياش بعد ظهوره مع زميل سابق متهم بتهريب الكوكايين
أرشيف
حكيم زياش

تعرض النجم المغربي حكيم زياش لانتقادات كبيرة، عقب ظهوره مع زميل سابق متهم بتهريب الكوكايين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن زياش سافر إلى روسيا ليمضي عطلة نهاية الأسبوع، وظهر خلال حفل في موسكو، مع زميله السابق في أجاكس أمستردام، الهولندي كوينسي بروميس.

وأضافت الصحيفة أن الهولندي كوينسي بروميس متهم من قبل الإدعاء في هولندا بمحاولة تهريب نحو 1370 كيلوغراما من الكوكايين إلى البلاد.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن نظيرتها “إن أو إس” الهولندية أن بروميس شارك في استيراد وتهريب شحنتين كبيرتين تحتويان على 650 و713 كيلوغراما من الكوكايين، تبلغ قيمتها 75 مليون يورو، لكن تم اعتراضهما في جانفي 2020.

وتلقى زياش الكثير من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب ظهوره مع بروميس، الذي خضع للمحاكمة، الثلاثاء، والذي من المحتمل أن يصدر ضده حكم بالسجن لفترة طويلة، وفق صحيفة “ديلي ميل”.

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