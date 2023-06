انتقادات كبيرة للمغربي زياش بعد ظهوره مع زميل سابق متهم بتهريب الكوكايين

تعرض النجم المغربي حكيم زياش لانتقادات كبيرة، عقب ظهوره مع زميل سابق متهم بتهريب الكوكايين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن زياش سافر إلى روسيا ليمضي عطلة نهاية الأسبوع، وظهر خلال حفل في موسكو، مع زميله السابق في أجاكس أمستردام، الهولندي كوينسي بروميس.

وأضافت الصحيفة أن الهولندي كوينسي بروميس متهم من قبل الإدعاء في هولندا بمحاولة تهريب نحو 1370 كيلوغراما من الكوكايين إلى البلاد.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن نظيرتها “إن أو إس” الهولندية أن بروميس شارك في استيراد وتهريب شحنتين كبيرتين تحتويان على 650 و713 كيلوغراما من الكوكايين، تبلغ قيمتها 75 مليون يورو، لكن تم اعتراضهما في جانفي 2020.

Hakim Ziyech is getting a lot of bad press for visiting Quincy Promes in Russia. Which is very understandable, then again: Ziyech nor Promes have spoken out positively about the Russian Federation.

And Hakim Ziyech went to visit his friend, i don’t think its that deep. pic.twitter.com/uhmOJkCrJU

— Teo 🇳🇱 (@TeonelMessi) June 6, 2023