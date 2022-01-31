انتقادات لاذعة تطال إعلامية مصرية بعد لقائها بجون ترافولتا وسلمان خان!

طالت الإعلامية المصرية بوسي شلبي انتقادات لاذعة، بعد لقائها بالنجمين العالميين جون ترافولتا وسلمان خان.

وتنمّر نشطاء، على شلبي بعد انتشار فيديو لها وصفوه بالفضيحة، تم تسريبه من حفل توزيع جوائز Joy Awards بالعاصمة السعودية الرياض.

وبدت الإعلامية وهي أرملة النجم المصري الراحل محمود عبدالعزيز في حالة انبهار برؤية النجم الأمريكي جون ترافولتا، بينما تجاهلت تماما نجم بوليود سلمان خان وكأنه غير مرئي بالنسبة لها كما قال متابعون.

وتحدثت بوسي باللغة الإنجليزية مرحبة بالنجم العالمي، وقالت: “أنت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا love you.. شفتوا ترافولتا شفتوا القمر.. أصل أنا من جيل ترافولتا”.

ثم طالبت رئيس نقابة المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بدعوته إلى المهرجانات المصرية، وقالت: “إعزمه على المهرجان يا أشرف”، وسط ضحك كبير من الحاضرين.

ولم تكتفِ بذلك، بل توجهت بالكلام إلى الفنانة إيمي سمير غانم، التي كانت تجلس في الصف خلف ترافولتا، وقالت: “شوفتي يا إيمي قعدتك جت مع مين؟”.. وبعدها توجهت للإعلامي المصري عمرو أديب وسألته: “يا عمرو امتى ترافولتا حيطلع معاك؟”.

وشهدت مواقع التواصل حملة تنمر ممنهجة على شلبي، التي تصدرت الترند في مصر بسبب ترافولتا ووصلت فضيحتها حسب مغردين إلى دول عربية وربما أجنبية.

وعلى النقيض من ذلك استنكر الإعلامي عمرو أديب، التنمر الذي تعرضت له زميلته في مجال الإعلام وقال خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة إم بى سى مصر إنها قدمت عملا وطنيا لم يستطع هو تقديمه وهو دعوة النجم العالمي لزيارة مصر، وطالب بضرورة شُكر ها؛ لتذكرها بلدها.

وقال مغردون إن شلبي متعودة على المواقف المحرجة والبايخة وقد سبق لها أن تصدرت الترند في مصر بخرجاتها غير المتوقعة كنزعها الباروكة خلال استضافتها في برنامج شيخ الحارة ونسيانها الترحم على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وردت الإعلامية على الانتقادات اللاذعة التي طالتها بالقول: “الموضوع مش شايفاه مهم للدرجة دي، إحنا أكبر من كده، ومصر أكبر من كده، وأنا واحدة كنت بهزر على صفحتي الشخصية، ده مش شغلي ولا برنامجي”.

وتابعت في تصريحات لصحف محلية: “أنا خلصت شغلي على ريد كاربت، ومش ماسكة مايكروفون مذيعة بتحاور واحد يعني، ولا طالعة في برنامج CNN على قناة رسمية، ولا أنا رايحة مهرجان أوسكار في أمريكا فضحتهم ولّا عملت مشكلة”.

وأضافت: “أنا واحدة بكلم الفانز بتوعي على صفحتي، حتى بكلمهم بالعربي، مش بكلم جون ترافولتا خالص، وماسكة الموبايل، وبكلم الفانز بتوعي، وفاتحة لايف بتكلم معاهم وشايفاهم، ودي صفحتي الشخصية، وأنا حرة أعمل اللي أنا عاوزاه، ده مش في برنامج بتاعي، وده حقي، واللي مش عاجبه يدخل على صفحتي الشخصية؛ مايدخلهاش، أنا هنا مش بوسي المذيعة، أنا هنا واحدة من الجمهور، زيها زي أي حد بيشوف فنان”.

وعن مطالبتها للفنان أشرف زكي بدعوة جون ترافولتا، أوضحت: “كنت أقصد أن الفنان أشرف زكي يعزمه على مهرجان القاهرة وهذا دليل على حبي لوطني وقلت الكلام ده أثناء غناء هاني شاكر أغنية تحيا مصر في وسط المسرح ومتسجل”.

يذكر أن حفل “جوي أوردز” يعتبر حدثا فنيا ترفيهيا جامعا، تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة “موسم الرياض”، وشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

وشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

وشهدت السجادة الحمراء للحفل ظهور الممثل الأميركي جون ترافولتا الذي تم تكريمه بجائزة حملت اسم “إنجاز العمر”. ووجه ترافولتا رسالة للشباب السعودي، دعاهم من خلالها للاستمرار في الحلم، لأن ما شاهده هو أن أحلامهم تتحول إلى حقيقة، بحسب وصفه.

وفاز بجائزة شخصية العام نجم بوليود سلمان خان، الذي تحدث عن رحلة حياته التي مضت بسرعة فائقة منذ أن بدأ التمثيل وحتى اليوم.