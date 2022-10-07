انتقادات لرئيسة الوزراء البريطانية بعد ظهورها بحذاء رياضي في لقاء تلفزيوني

ظهرت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة بحذاء رياضي خلال مقابلة تلفزيوينة تحدثت فيها عن المرحلة المقبلة، وهو ما أثار انتقادات واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجلست تراس أمام الصحفية بيث ريغبي “مسترخية”، بسروال أسود وحذاء رياضي أبيض، وهي تتلقى أسئلة حول مستقبل بريطانيا.

وأثار اختيار تراس للحذاء الرياضي انتقادات وواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق موقع ” سكاي نيوز”.

وكتب أحد المغردين على تويتر: “كيف تستطيعين أن تكونين مسترخية بحذاء رياضي وسط عاصفة الأزمات التي نمر بها”؟.

وكتب آخر: “أعتقد أن ليز تراس هي أول رئيس وزراء بريطاني يظهر في مقابلة مرتديا حذاء رياضيا”.

يذكر أن تقريرا صادرا عن مركز أبحاث “ريزليوشن فاوندشن” قد حذر من أن مشروع الميزانية الجديدة الذي أعلنه وزير الخزانة البريطاني، أدى إلى فقدان مصداقية حكومة رئيسة الوزراء، ليز تراس، في أسواق المال، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في سعر الجنيه الإسترليني ليزداد فقر الأسر البريطانية.

وقال مركز الأبحاث إن انهيار الجنيه الإسترليني أمام الدولار، وارتفاع معدلات الفائدة نتيجة “الميزانية المصغّرة”، سيؤديان إلى اشتداد حدة أزمة نفقات المعيشة بالنسبة للأسر البريطانية، ويضيف مئات الجنيهات الإسترلينية إلى أقساط قروض التمويل العقاري العادية للبريطانيين.

وكانت تراس قد انتصرت في انتخابات حزب المحافظين، ليتم تعيينها رئيسة وزراء البلاد مطلع الشهر الماضي، خلفا لبوريس جونسون.