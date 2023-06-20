انتقادات لرئيس الاتحاد الأوروبي بسبب رفضه انتقال النجوم إلى السعودية

بعد رونالدو وبن زيمة وكانتي.. وربما رياض محرز

شن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك المصري السابق هجوما ناريا على ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب رفضه فكرة انتقال نجوم أوروبا للدوري السعودي.

وشهدت الفترة الأخيرة دخول عدد كبير من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم في دائرة اهتمامات الأندية السعودية، والتي أصبحت منارة الدول في آسيا لاستقطاب نجوم العالم.

وتحدث أحمد حسام ميدو خلال برنامجه الفضائي “الريمونتادا” وقال “إن بعض الأوروبيين يصابون بالهلع لمجرد تفوق الدول العربية عليها، وهو ما يحدث الآن في السعودية”، وتابع “هذه الحالة ظهرت في تصريحات رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم حول الكرة السعودية والتي تحمل في معانيها بعض الغيرة”.

وأردف ميدو: “هذه التصريحات مقصودة، والهدف منها واضح، لأنه يعرف أن السعودية ستجلب الكثير من نجوم العالم في الفترة القادمة، وقريبا سيصبح الدوري السعودي من أفضل دوريات العالم، وقد يفرض مستقبلا عقوبات لمنع انتقال اللاعبين للسعودية”.

واختتم ميدو: “هذه الدول تسعي لوضع الأعين عليها فقط، ولكن لا أحد يتحدث عن الصين التي كانت تعج بأفضل لاعبي كرة القدم أو أمريكا التي تعاقدت مع ميسي مؤخرا”.

يذكر ان السعودية تسعي في الفترة المقبلة للتعاقد مع أفضل لاعبي كرة القدم بجميع الدوريات ونجحت في ضم كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية قادما من ريال مدريد إلى اتحاد جدة السعودي. بجانب تعاقد فريق النصر مؤخرا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في واحدة من أقوى الصفقات في تاريخ الكرة العربية.

كما أن هناك أنباء عن اقتراب التعاقد مع كانتي نجم منتخب فرنسا وفريق تشيلسي والحارس السنغالي إدوارد ميندي بجانب الدخول في مفاوضات مع كل من سيرجيو راموس ودي ماريا ورياض محرز.