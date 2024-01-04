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انتقادات لمذيع كويتي بسبب الحشرات.. ما قصة الفيديو المتداول عبر الشبكات؟

الشروق أونلاين
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انتقادات لمذيع كويتي بسبب الحشرات.. ما قصة الفيديو المتداول عبر الشبكات؟

تعرض مذيع كويتي لانتقادات لاذعة بسبب الحشرات، بعد تداول فيديو له وهو يتحدث على المباشر والذباب يملأ رأسه.

وأطل مذيع تلفزيون الكويت الرسمي بذبابة في منتصف رأسه، وأخرى على الجانب الأيسر، وثالثة على الجانب الأيمن، ما أثار موجة سخرية وانتقادات للقناة عبر مختلف الشبكات.

وتساءل نشطاء أين الطاقم المسؤول من مخرج ومصور ومنتج ومن مهمّتهم إظهار البرنامج بأبهى حلّة، مشددين على أنه خطأ غير مقبول، بينما اعتبر البعض الأمر عاديا، داعين للتوقف عن التركيز فقط على السلبيات.

في ذات السياق تدخلت وزارة الإعلام وقررت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق في بث الحلقة بهذه الطريقة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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