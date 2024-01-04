انتقادات لمذيع كويتي بسبب الحشرات.. ما قصة الفيديو المتداول عبر الشبكات؟
تعرض مذيع كويتي لانتقادات لاذعة بسبب الحشرات، بعد تداول فيديو له وهو يتحدث على المباشر والذباب يملأ رأسه.
وأطل مذيع تلفزيون الكويت الرسمي بذبابة في منتصف رأسه، وأخرى على الجانب الأيسر، وثالثة على الجانب الأيمن، ما أثار موجة سخرية وانتقادات للقناة عبر مختلف الشبكات.
#مواطن كويتي معلقاً .. معقولة ذبان على مذيع #تلفزيون_الكويت #رؤية_الإمارات #عين_في_كل_مكان #الإمارات #ذباب #مذيع #معلق pic.twitter.com/bbIEWQXobX
— رؤية الإمارات (@EVISIONMN) January 3, 2024
وتساءل نشطاء أين الطاقم المسؤول من مخرج ومصور ومنتج ومن مهمّتهم إظهار البرنامج بأبهى حلّة، مشددين على أنه خطأ غير مقبول، بينما اعتبر البعض الأمر عاديا، داعين للتوقف عن التركيز فقط على السلبيات.
في ذات السياق تدخلت وزارة الإعلام وقررت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق في بث الحلقة بهذه الطريقة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.