انتقادات منظمات الجالية لشروط فتح الحدود: مسؤول بوزارة الصحة يرد

Si je me souviens bien, le virus est entré en Algérie à partir de la France, on doit rester très vigilants. Les Algériens du pays étaient tous d’accord de fermer les frontières avec le monde entier, et ils le sont jusqu’à ce jour très sceptique à une réouverture prochaine des frontières. Je me mis à la place de nos compatriotes qui sont à l’étranger et je comprends parfaitement leurs doléances, mais il faut nous comprendre aussi.