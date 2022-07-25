 انتقادات واسعة لرئيسة الوزراء الفرنسية لتدخينها في البرلمان

انتقد نشطاء بشدة رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، لتدخينها سيجارة إلكترونية خلال اجتماع عام في البرلمان، ودعوا السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعاقبتها.

يُظهر مقطع فيديو نشره نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بورن وهي تدخن تحت القناع في الجمعية الوطنية، وسط القاعة، أثناء استجوابات الحكومة.

كما كشف الفيديو أن رئيسة الحكومة الفرنسية تدخن، بينما يتحدث حارس الأختام، إريك دوبوند موريتي، أمام الميكروفون.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، هذه ليست المرة الأولى التي تدخن فيها إليزابيث بورن السجائر الإلكترونية، فقد شوهدت وهي تدخن على دراجة هوائية في 16 فبراير الماضي، عندما كانت في منصب وزيرة العمل.

وقد سجل النائب ماكسيم مينوت، استياءه من هذا التصرف السنة الماضية من خلال تغريدة على تويتر، قال فيها: “إن وزيرة العمل تدخن بهدوء بينما أطرح عليها سؤالا في الدراجة الهوائية”.

ووفقًا لقانون الصحة العامة الفرنسي، يُحظر التدخين في أماكن العمل المغلقة والعامة بما في ذلك البرلمان.

وعليه، فإن رئيسة الوزراء الفرنسية التي انتهكت القوانين، تخضع لغرامة تصل إلى 150 يورو، بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الشخص المسؤول عن المبنى لغرامة تصل إلى 450 يورو إذا لم يضع اللافتات المخططة التي تبين حظر التدخين الإلكتروني.