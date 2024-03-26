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رياضة

انتقال مبابي إلى مدريد.. توني كروس يعلّق

عمر سلامي
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انتقال مبابي إلى مدريد.. توني كروس يعلّق
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توني كروس

ردّ نجم نادي ريال مدريد، توني كروس، بنوع من السخرية على أنباء انتقال الفرنسي كيليان مبابي، إلى صفوف “الميرينغي” خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الألماني كروس في تصريحات أبرزتها شبكة “TVE” الإسبانية، حول مبابي: “إذا كان كيليان لا يعرف مستقبله، فكيف أعرف أنا؟”.

وأضاف: “نريد أفضل اللاعبين في مدريد، وهو بلا شك واحد منهم.. الشيء المهم هو الفوز بالألقاب، وبالطبع سيكون انضمام مبابي أمرا رائعا للريال.. لكني أعتقد أننا نمتلك بالفعل فريقا جيدا”.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في صيف 2024، وأبلغ اللاعب إدارة ناديه بأنه سيرحل مجانا، بينما ذكرت العديد من التقارير الصحفية، بأن المهاجم الفرنسي توصل لاتفاق مع ريال مدريد.

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