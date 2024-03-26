انتقال مبابي إلى مدريد.. توني كروس يعلّق

ردّ نجم نادي ريال مدريد، توني كروس، بنوع من السخرية على أنباء انتقال الفرنسي كيليان مبابي، إلى صفوف “الميرينغي” خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الألماني كروس في تصريحات أبرزتها شبكة “TVE” الإسبانية، حول مبابي: “إذا كان كيليان لا يعرف مستقبله، فكيف أعرف أنا؟”.

وأضاف: “نريد أفضل اللاعبين في مدريد، وهو بلا شك واحد منهم.. الشيء المهم هو الفوز بالألقاب، وبالطبع سيكون انضمام مبابي أمرا رائعا للريال.. لكني أعتقد أننا نمتلك بالفعل فريقا جيدا”.

🗣️ توني كروس: “مبابي؟ نحن نريد تواجد أفضل اللاعبين في ريال مدريد وهو بلا شك واحد منهم. الشيء المهم هو الفوز بالألقاب وبالطبع سيكون ذلك أمرًا رائعًا لمدريد، لكنني أعتقد أن لدينا بالفعل فريقًا جيدًا”. pic.twitter.com/tU6SIznvO1 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 24, 2024

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في صيف 2024، وأبلغ اللاعب إدارة ناديه بأنه سيرحل مجانا، بينما ذكرت العديد من التقارير الصحفية، بأن المهاجم الفرنسي توصل لاتفاق مع ريال مدريد.