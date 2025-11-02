انتهاء أشغال أحد أهم جسور مشروع خط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات

انتهت أشغال انجاز أحد أهم جسور المشروع الضخم لخط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات، والواقع على مقطع حماقير-العبادلة (ولاية بشار)، وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف)، اليوم الأحد 2 نوفمبر.

وأوضح مسؤول بأنسريف لوكالة الانباء الجزائرية، أنه تم الانتهاء من الأشغال من خلال وضع آخر قطعة خرسانية بهذا الجسر البالغ طوله 665 مترا. ويعكس انتهاء الأشغال قبل الآجال التعاقدية أداء المؤسسات الوطنية وكفاءتها في إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى، حسب ذات المصدر.