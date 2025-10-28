-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
في عملية شارك فيها قُرابة 120 عوناً مؤهلاً و40 آلية متخصصة

انتهاء أشغال إعادة تأهيل أنبوب الغاز الرئيسي المغذي للعاصمة

الشروق أونلاين
  • 152
  • 0
انتهاء أشغال إعادة تأهيل أنبوب الغاز الرئيسي المغذي للعاصمة
سونلغاز
جانب من العملية

أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، – فرع نقل الغاز عن الانتهاء من عملية إعادة تأهيل أنبوب الغاز ذي القطر 28 بوصة الرابط بين برج منايل والكاليتوس، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز شبكة نقل الغاز وضمان استمرارية التموين بالغاز الطبيعي نحو قلب العاصمة وضاحيتها الشرقية.

وحسب بيان للشركة، فإن هذه العملية تمثل نقلة نوعية في تاريخ الشركة، إذ تم لأول مرة استبدال خمس وصلات متضررة في آن واحد لتفادي أي تذبذب في التموين، وذلك بفضل الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها سونلغاز والمتمثلة في إنشاء فرق إنجاز متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي.

وقد استغرقت العملية النوعية نحو 20 ساعة متواصلة، شارك فيها حوالي 120 عوناً مؤهلاً و40 آلية متخصصة، في إطار برنامج الصيانة الدورية الذي تنفذه الشركة لضمان استمرارية الإمداد وتحسين جودة الخدمة.

ويُعد الأنبوب المعني أحد أهم المكونات الحيوية لشبكة نقل الغاز، إذ يؤمن تموين خمس محطات لتوليد الكهرباء، وثلاث وحدات صناعية، إضافة إلى خمس محطات لخفض الضغط المخصصة لتأمين التوزيع العمومي للغاز الطبيعي.

ولضمان نجاح العملية التي تكتسي أهمية وحساسية بالغة، نسّقت مقاطعة نقل الغاز بومرداس مع السلطات المحلية، وسونلغاز لإنتاج الكهرباء، وسونلغاز للتوزيع، وسونلغاز لنقل وتسيير المنظومة الكهربائية، عبر اجتماعات دورية للتحضير اللوجستي والحصول على التراخيص اللازمة، مع تجنيد جميع وحدات التدخل التابعة للشركة على المستوى الوطني.

مقالات ذات صلة
مصنعان للسيّارات على وشك الإنتاج مع “فيات”

مصنعان للسيّارات على وشك الإنتاج مع “فيات”

“Export Day”.. يوم تكويني لتطوير قدرات المتعاملين الاقتصاديين في هذه المجالات

“Export Day”.. يوم تكويني لتطوير قدرات المتعاملين الاقتصاديين في هذه المجالات

88 % من ميزانية القطاع مخصصة للاستثمار في 2026.. وزير الصناعة يكشف

88 % من ميزانية القطاع مخصصة للاستثمار في 2026.. وزير الصناعة يكشف

هذا ما وعد به المدير العام الجديد لسوناطراك نور الدين داودي

هذا ما وعد به المدير العام الجديد لسوناطراك نور الدين داودي

الجزائر والنرويج تبحثان تعزيز التعاون في هذه المجالات

الجزائر والنرويج تبحثان تعزيز التعاون في هذه المجالات

أمريكا وأستراليا تسابقان الزمن لكسب معركة المعادن النادرة مع الصين

أمريكا وأستراليا تسابقان الزمن لكسب معركة المعادن النادرة مع الصين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد