انتهاء أشغال إعادة تأهيل أنبوب الغاز الرئيسي المغذي للعاصمة

في عملية شارك فيها قُرابة 120 عوناً مؤهلاً و40 آلية متخصصة

أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، – فرع نقل الغاز عن الانتهاء من عملية إعادة تأهيل أنبوب الغاز ذي القطر 28 بوصة الرابط بين برج منايل والكاليتوس، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز شبكة نقل الغاز وضمان استمرارية التموين بالغاز الطبيعي نحو قلب العاصمة وضاحيتها الشرقية.

وحسب بيان للشركة، فإن هذه العملية تمثل نقلة نوعية في تاريخ الشركة، إذ تم لأول مرة استبدال خمس وصلات متضررة في آن واحد لتفادي أي تذبذب في التموين، وذلك بفضل الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها سونلغاز والمتمثلة في إنشاء فرق إنجاز متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي.

وقد استغرقت العملية النوعية نحو 20 ساعة متواصلة، شارك فيها حوالي 120 عوناً مؤهلاً و40 آلية متخصصة، في إطار برنامج الصيانة الدورية الذي تنفذه الشركة لضمان استمرارية الإمداد وتحسين جودة الخدمة.

ويُعد الأنبوب المعني أحد أهم المكونات الحيوية لشبكة نقل الغاز، إذ يؤمن تموين خمس محطات لتوليد الكهرباء، وثلاث وحدات صناعية، إضافة إلى خمس محطات لخفض الضغط المخصصة لتأمين التوزيع العمومي للغاز الطبيعي.

ولضمان نجاح العملية التي تكتسي أهمية وحساسية بالغة، نسّقت مقاطعة نقل الغاز بومرداس مع السلطات المحلية، وسونلغاز لإنتاج الكهرباء، وسونلغاز للتوزيع، وسونلغاز لنقل وتسيير المنظومة الكهربائية، عبر اجتماعات دورية للتحضير اللوجستي والحصول على التراخيص اللازمة، مع تجنيد جميع وحدات التدخل التابعة للشركة على المستوى الوطني.