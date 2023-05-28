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انتهاء عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التركية
الجزائر

انتهاء عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التركية

الشروق أونلاين
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انتهاء عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التركية
ح.م
الانتخابات التركية

انتهت في تمام الخامسة مساء بتوقيت أنقرة، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا.

ويتنافس في جولة الإعادة الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان، مع مرشّح المعارضة كمال قليجدار أوغلو.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، مقابل 44.88 بالمئة لغريمه العلماني، و5.17 بالمئة للقومي سنان أوغان 5.17 بالمئة.

واستدعي نحو 64 مليون ناخبا للإدلاء بأصواتهم منذ صباح الأحد، عبر أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع داخل البلاد، وفي الممثليات التركية بـ73 بلدا في الخارج.

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