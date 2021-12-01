انتهاء مهلة الرد على “الفيفا” في قضية الزلفاني.. ولافان يعقد أمور “الكناري”

ملال يؤكد أحقيته برئاسة الشبيبة ويهدد مستقبل ياريشان

يواصل رئيس شبيبة القبائل السابق، شريف ملال، خرجاته الغريبة التي لا تخدم إطلاقا النادي وخصوصا في الوقت الحالي، وذلك من خلال الحديث عن عودته القريبة لإدارة الشبيبة من الباب الواسع، عقب حصوله على الأوراق اللازمة من العدالة التي تثبت أحقيته برئاسة شبيبة القبائل، التي غادرها يوم 15 سبتمبر الفارط، حيث قال ملال إنه يرفض التشويش في الوقت الحالي على الشبيبة التي تمر بفترة عصيبة، ويبقى ينتظر الفرصة اللازمة لذلك من أجل إثبات شرعيته كرئيس لشبيبة القبائل، حسبما صرح به في أحد القنوات التونسية في الساعات الأخيرة.

وفي سياق أخر، تنتهي اليوم الخميس، المهلة التي منحها الإتحاد الدولي لكرة القدم لفريق شبيبة القبائل لتقديم الأدلة التي تثبت أنها سددت ديون مدربها الأسبق التونسي يامن الزلفاني وكذا ومساعده فخري بولطيف، والتي لم يتلقاها الثنائي خلال فترة تولي الرئيس السابق شريف ملال زمام البيت القبائل، علما أن الهيئة الكروية الدولية كانت قد ألزمت الشبيبة دفع ما قيمته مليار و700 مليون سنتيم للزلفاني ومساعده بولطيف.

وحسب البيان الذي تلقت فيه الإدارة القبائلية نسخة منه بحر الأسبوع الفارط، فإن “الفيفا” ستحيل ملف القضية على لجنة الانضباط التابعة للإتحاد الدولي للكرة يوم 16 ديسمبر المقبل، ما يعني أن شبيبة القبائل لن تسلم من العقوبات التي ستسلطها عليها والتي ستكون أبرزها منعها من الاستقدامات على ثلاث مرات.

يحدث هذا في الوقت الذي تلقت فيه إدارة النادي أيضا مراسلة رسمية من “الفيفا” في الساعات الأخيرة تطلب منها تسديد مستحقات مدربها السابق، الفرنسي دونيس لافان، الذي شكا بدوره الفريق لدى الاتحاد الدولي في الصائفة الفارطة للحصول على أمواله العالقة منذ مدة، وهو الأمر الذي جعله يغادر الفريق إلى إتحاد العاصمة.

جدير بذكره، أن المهاجم كسيلة بوعالية كان قد أجرى عملية جراحية ناجحة، التي كان ينتظرها منذ قرابة الشهرين، وذلك عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة، حيث أجرى بوعالية العملية في مستشفى إسبيتار للطب الرياضي في أكاديمية التفوق الرياضي “أسباير” في قطر، علما أن الدولي الجزائري يحتاج لراحة تدوم 6 أشهر على الأقل.