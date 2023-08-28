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انتهاء مهلة سفير فرنسا في النيجر لمغادرة البلاد

الشروق أونلاين
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انتهاء مهلة سفير فرنسا في النيجر لمغادرة البلاد
أرشيف
سفير فرنسا في النيجر

انتهت مساء الأحد، المهلة التي منحتها السلطات الحاكمة في النيجر لسفير فرنسا سيلفان إيتي من أجل مغادرة البلاد.

وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية المعيّنة عقب انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم، قد أمهلت السفير الفرنسي في 25 أوت الجاري، 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في نيامي، بعد نهاية المهلة، ورفض فرنسا الاعتراف بقرار قادة الانقلاب في النيجر.

ونفى المجلس العسكري يوم السبت، ما تداولته وسائل إعلام حول إمهال سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وذكر المجلس في بيان أن ما تمّ تداوله عن اعتبار السفراء المذكورين أشخاصا غير مرغوب فيهم بالنيجر “لا يعكس الحقيقة”. مؤكدا في نفس الوقت اتخاذ نفس الإجراء تجاه سفير فرنسا سيفلان إيتي.

ويتعهّد المجلس العسكري في النيجر بالانتقال إلى الحكم المدني في البلاد في مدة أقصاها 3 سنوات. وهو ما ترفضه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.

وتصرّ “إيكواس” التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، على استمرار الرئيس المنتخب محمد بازوم في منصبه، كرئيس دستوري للبلاد.

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