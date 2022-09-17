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رياضة

انتهت العطلة الصيفية وعاد “زيدان” إلى المدرسة!

علي بهلولي
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انتهت العطلة الصيفية وعاد “زيدان” إلى المدرسة!
ح.م
زيدان والقلم.. قصّة وفاء.

أبرم أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان عقدا مع الشركة الألمانية “مون بلون”، المُختصّة في صناعة الأقلام الفاخرة، وأيضا العطور والحلي.

وسيعمل زيدان على الترويج لِمنتجات هذه الشركة عبر أرجاء المعمورة، أو ما يعني سفيرا لِهذه العلامة التجارية.

ونقلت إدارة هذه الشركة على لسان “زيزو” قوله بعد توقيع العقد: “قلّة من الناس، مَن يعرفون أنّي أستعمل القلم يوميا، حيث أُدوّن ملاحظات معيّنة في دفترٍ شخصيٍّ. أنا لا أُجيد إمضاء التوقيعات (للمعجبين) فقط!”.

ونشرت شركة “مون بلون” صورة لِزيدان وهو يكتب على ورقة بيضاء بِقلم ريشة stylo à plume، وأمامه علبة حبر. في مشهد يُذكّر بِمُعلّمي اللّغة الفرنسية في التعليم الإبتدائي أيّام زمان، واستعمالهم لِهذا النّوع من الأقلام أثناء التصحيح، أو حتى الكتابة بِالنسبة للتلاميذ.

رياضية، ما زال التقني زين الدين زيدان بعيدا عن مجال التدريب الكروي، منذ نهاية مهمّته مع نادي ريال مدريد الإسباني في ماي 2021.

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