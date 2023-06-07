انتهى زمن توقيف النقابي تعسفيّا ومحافظو حسابات عبر الفروع

الأمين العام بالنيابة للمركزية النقابية حمو طواهرية لـ "الشروق":

شدد الأمين العام للمركزية النقابية، حمو طواهرية، على أن المؤتمر الاستثنائي للاتحاد، سيقود إلى تطبيق القانون والنصوص التنظيمية والأنظمة الداخلية بحذافيرها، وأنه لا مجال لنقابي أن يوقف زميله خارج القانون، كما سيتم الاعتماد على محافظي الحسابات لضبط الأرصدة والأملاك التي يتوفر عليها الاتحاد للتكيف مع قوانين الجمهورية.

وأفاد الأمين العام للمركزية النقابية بالنيابة، حمو طواهرية، في تصريح لـ “الشروق”، أن التنظيم النقابي بصدد إجراء لقاءات جهوية على غرار حاسي مسعود بالنسبة للجنوب وتبسة للشرق ومستغانم للغرب، والوسط سيتم مع الفدراليات الوطنية، لتكييف لوائح التنظيم النقابي (القانون الأساسي والنظام الداخلي) مع قانون العمل الجديد.

وحسبه، فإن القانون الجديد يستدعي التكيف مع أخلاقيات ممارسة العمل النقابي، مشددا على أن عمليات توقيف النقابيين سوف تخضع للقانون وليس حسب الأهواء، إضافة إلى اعتماد محافظ الحسابات عبر فروع وهياكل التنظيم.

وشدد المتحدث على أن كل منظمة أو هيكل من هياكل الاتحاد العام للعمال الجزائريين (فدراليات وطنية اتحادات ولائية نقابات وطنية نقابات مؤسسات وغيرها)، سيكون بها محافظو الحسابات وهذا من أجل ضبط أرصدة وأموال الاتحاد العام وأملاكه، وبالتالي التكيف مع قوانين الجمهورية الجديدة.

تندرج هذه الإجراءات، وفق المسؤول النقابي، في إطار إعادة ترتيب البيت النقابي من جميع النواحي بما فيها الأخلاقية.

وتحسبا للمؤتمر الاستثنائي، تحدث طواهرية عن استمرار عمليات الصلح ولم الشمل في عديد الفدراليات على غرار البيئة والغابات وعمال البنوك، كما تم تنظيم لقاء صلح في إطار تنسيقية الأئمة ومن المنتظر عقد مؤتمر جامع قريبا.

وأوضح أن المؤتمر سيكون جامعا، والغرض من عمليات الصلح ولم الشمل الجارية حاليا، هو ترجمة شعار المؤتمر الجامع، موضحا أن العهدات مستقبلا ستكون مفتوحة محليا، مع تخصيص 30 بالمائة للشباب والنساء، بينما ستكون العهدة الوطنية مقيدة بفترتين فقط.