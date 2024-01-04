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رياضة

انجاز تاريخي لمبابي مع بداية العام الجديد

عمر سلامي
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انجاز تاريخي لمبابي مع بداية العام الجديد
أرشيف
كيليان مبابي

حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي انجازا تاريخيا مع نادي باريس سان جيرمان في أولا ظهور له مع الفريق في العام الجديد 2024.

وسجل مبابي هدفا لباريس سان جيرمان أمام تولوز في مباراة كأس السوبر الفرنسي، التي انتهت لصالح النادي الباريسي بثنائية نظيفة.

وأصبح كيليان مبابي البالغ من العمر 25عاما، الهداف التاريخي للفريق الباريسي على ملعبه حديقة الأمراء برصيد 111 هدفا.

ورفع النجم االفرنسي رصيده إلى 22 هدفا هذا الموسم حيث سجل 18 هدفا في الدوري الفرنسي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي انتزع لقب الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في كل البطولات بهدفه أمام نانت في الموسم الماضي.

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