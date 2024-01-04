انجاز تاريخي لمبابي مع بداية العام الجديد

حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي انجازا تاريخيا مع نادي باريس سان جيرمان في أولا ظهور له مع الفريق في العام الجديد 2024.

وسجل مبابي هدفا لباريس سان جيرمان أمام تولوز في مباراة كأس السوبر الفرنسي، التي انتهت لصالح النادي الباريسي بثنائية نظيفة.

وأصبح كيليان مبابي البالغ من العمر 25عاما، الهداف التاريخي للفريق الباريسي على ملعبه حديقة الأمراء برصيد 111 هدفا.

1️⃣1️⃣1️⃣⚽️ برصيد 111 هدفاً، @KMbappe يصبح الهداف الوحيد في تاريخ باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء! ❤️💙#TDC2023 I #PSGTFC pic.twitter.com/xDUHnxxflw — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 3, 2024

ورفع النجم االفرنسي رصيده إلى 22 هدفا هذا الموسم حيث سجل 18 هدفا في الدوري الفرنسي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي انتزع لقب الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في كل البطولات بهدفه أمام نانت في الموسم الماضي.