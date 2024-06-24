انجاز 06 محطات جديدة لتحلية مياه البحر مطلع 2025

كشف وزير الموارد المائية والامن المائي، طه دربال، عن تخصيص الحكومة غلافا ماليا قدره 27 مليار دينار، لمواجهة كل الاختلال الممكن حدوثها في مجال توفير المياه للمواطنين.

وفي كلمة له، في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، أكد دربال، على وجود مشروع جديد لانجاز 06 محطات تحلية مياه البحر جديدة، سيتم الشروع في انجازها مطلع سنة 2025، في كل من تلمسان مستغانم الشلف وسكيكدة جيجل تيزي وزو بقدرة انتاج 300 ألف متر مكعب يوميا.

وذكّر الوزير دربال، بالمشاريع الموجود حاليا والمنتظر تسليمها خلال السنة الجارية، ويتعلق الامر بمحطات وهران وتلمسان وبجاية وتيبازة وبومرداس وبجاية والطارف.

وبخصوص مشاريع ربط محطات تحلية مياه البحر، بشبكة المياه الوطنية، قال دربال، بان هذا المشرع بحدّ ذاته معقّد ويتطلب دراسات معمقة ودقيقة لتجنب الوقوع في اختلالات قد تؤدي الى تعطل تزويد الواطنين بالمياه الشروب، مضيفا في الوقت ذاته بان انجاز هذا المشروع سيكون لصالح مؤسسات وطنية تابعة لوزارة الري.