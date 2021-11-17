انجراف التربة بمحطة بئرمرادريس.. السلطات تتخذ 3 اجراءات جديدة

قررت الدائرة الادارية لبئرمراد رايس، الأربعاء، اتخاذ سلسلة من الاجراءات من أجل تفادي وقوع “كارثة”، جراء خطر انجراف التربة بالقرب من محطة نقل المسافرين.

وجاء في بيان للدائرة الادارية نشرته عبر صفحتها على فايسبوك “على إثر تساقط كميات معتبرة من الأمطار والتي نجم عنها سقوط الأتربة والأحجار على مستوى محطة نقل المسافرين ببلدية بئرمرادرايس، وحفاظا على سلامة المواطنين ومرتادي المحطة وممتلكاتهم وكذا مستعملي الطريق الموازي للمحطة، تم اتخاذ عدة اجراءات مؤقتة إلى حين إصلاح الوضع منها”.

1-تحويل مكان ركن الحافلات إلى الطريق المحاذي للمحطة مع منع باقي المركبات من استعماله.

2-تحويل الطريق الموازي المؤدي إلى نهج محمدي إلى طريق مزدوج.

3-وضع إشارات لتوجيه مستعملي الطريق، مع وجود مصالح الأمن لإرشادهم.