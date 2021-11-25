انجراف التربة بمحطة بئرمرادريس.. النيابة العامة تفتح تحقيقا في الحادث

أمرت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص واقعة انجراف التربة على مستوى الجرف الواقع بمحاذاة المحطة الحضرية لنقل المسافرين لبئر مراد رايس ، بمكان تواجد الترقية العقارية الكائنة بحيدرة.

وجاء في البيان المجلس : “على إثر المعلومات الواردة إلينا من طرف مصالح الضبطية القضائية التابعة لاختصاص نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، وكذا ما تداولته بعض المصادر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص واقعة انجراف التربة على مستوى الجرف الواقع بمحاذاة المحطة الحضرية لنقل المسافرين لبئر مراد رايس، بمكان تواجد الترقية العقارية الكائنة بحيدرة، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنويرا للرأي العام، فإن النيابة العامة وفور إبلاغها بالوقائع أمرت نيابة الجمهورية المختصة بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع”.

انجراف التربة بمحطة بئرمرادريس..السلطات تتخذ 3 اجراءات جديدة

وقررت الدائرة الادارية لبئرمراد رايس، الأربعاء، اتخاذ سلسلة من الاجراءات من أجل تفادي وقوع “كارثة”، جراء خطر انجراف التربة بالقرب من محطة نقل المسافرين.

وجاء في بيان للدائرة الادارية نشرته عبر صفحتها على فايسبوك “على إثر تساقط كميات معتبرة من الأمطار والتي نجم عنها سقوط الأتربة والأحجار على مستوى محطة نقل المسافرين ببلدية بئرمرادرايس، وحفاظا على سلامة المواطنين ومرتادي المحطة وممتلكاتهم وكذا مستعملي الطريق الموازي للمحطة، تم اتخاذ عدة اجراءات مؤقتة إلى حين إصلاح الوضع منها”.

1-تحويل مكان ركن الحافلات إلى الطريق المحاذي للمحطة مع منع باقي المركبات من استعماله.

2-تحويل الطريق الموازي المؤدي إلى نهج محمدي إلى طريق مزدوج.

3-وضع إشارات لتوجيه مستعملي الطريق، مع وجود مصالح الأمن لإرشادهم.