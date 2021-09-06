انجلينا جولي: أفغانستان عينة تظهر انهيار النظام الدولي

قالت النجمة الأمريكية، ومبعوثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، الأحد، أن الوضع في أفغانستان يظهر انهيار النظام الدولي.

وأعربت من خلال حديثها لصحيفة “Welt am Sonntag” الألمانية عن تضامنها مع النساء والفتيات في جميع أنحاء أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على كابول.

وأضافت أن طالبان ليس بإمكانها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء كما كانت قبل 20 عاما، بحسب اعتقادها.

في ذات السياق أكدت النجمة الأمريكية أن الأزمة في أفغانستان “ليست زلة أو حالة منعزلة، وإنما تمثل عقودا من إهمال حقوق الإنسان، والافتقار إلى تدخلات مدروسة جيدا قائمة على حقوق الإنسان وانهيار النظام الدولي”.

وعبرت عن مخاوفها بشأن حقوق المرأة وحرياتها التي زعمت حركة طالبان أنها تضمنها، بالقول: “أفكر في كل النساء والفتيات اللاتي لا يعرفن الآن ما إذا كان بإمكانهن العودة إلى العمل أو المدرسة، وأنا أفكر في الشباب الأفغان الذين يخشون أن يفقدوا حريتهم”.

يذكر أن أنجلينا جولي، زارت أفغانستان ضمن دورها في الأمم المتحدة، وكانت ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مفاوضاته مع حركة “طالبان”، التي جرت العام الماضي في قطر.