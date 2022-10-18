انحراف حافلة لنقل المسافرين في بومرداس

خلف حادث مرور وقع، الثلاثاء، بين يسر وبرج منايل بولاية بومرداس 13 جريح تم تحويلهم إلى المؤسسات الاستشفائية دون تسجيل وفيات.

وجاء في بيان للحماية المدنية “تدخلت وحدات الحماية المدنية، يسر وبرج منايل، من أجل حادث مرور على مستوى طريق الوطني رقم 12 محول مدينة يسر.

وأوضح البيان، أن الحادث جاء اثر انحراف حافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط بومرداس برج منايل، أسفر الحادث على 13 مصاب.

حيث تم إسعافهم وتحويلهم من طرف وحدات الحماية المدنية إلى المؤسسات الاستشفائية دون تسجيل أي حالة وفاة.