انحسار تفشي فيروس “هانتا”

منظمة الصحة العالمية تؤكد استقرار الوضع الوبائي

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس “هانتا” بات يقترب من نهايته، في مؤشر يعكس نجاح التدابير الصحية التي اتخذتها الدول المعنية، ويؤكد أهمية سرعة الاستجابة والتنسيق الدولي في احتواء الأمراض المعدية، خاصة تلك التي تتميز بندرتها وخطورتها.

وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جميع الأشخاص الذين خالطوا الحالتين المسجلتين في جنوب أفريقيا أنهوا فترة المتابعة الصحية دون تسجيل إصابات جديدة، كما استكملت إجراءات الحجر الصحي والمتابعة في كل من إسبانيا وهولندا، بما في ذلك أفراد طاقم السفينة “إم في هونديوس”، وهو ما يعزز المؤشرات الإيجابية بشأن احتواء التفشي.

وحتى 25 يونيو الجاري، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 13 حالة، بينها ثلاث وفيات، فيما لم يتبق سوى 30 شخصاً تحت المراقبة الصحية، وهي أرقام تعكس محدودية انتشار الفيروس مقارنة بأوبئة أخرى، لكنها تؤكد في الوقت ذاته ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة إلى غاية انتهاء جميع إجراءات المتابعة.

وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بجهود الدول التي تعاونت في رصد الحالات وتتبع المخالطين وتطبيق الإجراءات الوقائية، معتبراً أن استقرار الوضع الوبائي يعكس فعالية أنظمة الترصد والاستجابة السريعة في الحد من انتقال العدوى.

ويبرز هذا التطور أهمية أنظمة الإنذار المبكر والتنسيق بين السلطات الصحية الوطنية والمنظمات الدولية، إذ أثبتت تجربة “هانتا” أن سرعة اكتشاف الحالات وعزلها وتتبع المخالطين تبقى من أكثر الوسائل نجاعة في منع تحول الإصابات المحدودة إلى بؤر وبائية واسعة.

ورغم المؤشرات الإيجابية، يبقى فيروس “هانتا” من الفيروسات النادرة التي تستوجب الحذر، نظراً لارتباطه بالقوارض مثل الفئران والجرذان، وقدرته على التسبب في أمراض خطيرة لدى الإنسان. ولذلك، تؤكد المنظمات الصحية أن استمرار المراقبة الوبائية وتعزيز إجراءات الوقاية يمثلان الضمان الأساسي لمنع ظهور حالات جديدة، وترسيخ المكاسب التي تحققت في احتواء هذا التفشي.