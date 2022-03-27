انحسار كورونا وغياب الوفيات يخرجان الجزائريين نهائيا من الجائحة

زحام في الأسواق ومراكز البريد.. والكمامة دُفنت إلى الأبد

على بعد أيام قليلة من بداية شهر رمضان، الذي يعني بالنسبة لغالبية الجزائريين، شهر التسوّق والتبضّع الكبير أو عيد الأسواق، تسيطر الأمواج البشرية على كل مساحات البيع، سواء تعلّق الأمر بالأواني المنزلية أم الطعام بكل أنواعها، من فاكهة وخضر وتوابل وحبوب ومشروبات،أو حتى الألبسة، حيث تفضل الكثير من العائلات أن تستبق أيام العيد بالكسوة، بالنسبة لأبنائها، لتفادي زحام العشر الأواخر من رمضان وغلاء الأثمان، وهناك حوانيت من شدة الزحام تقوم بإدخال زبائنها بالأفواج وعلى مراحل، ليس بسبب ضيق المحل، أو خوفا من وباء كورونا، وتحرّي التباعد الاجتماعي، وإنما بسبب كثرة الزبائن بشيء مدهش.

وأي متجوّل في الأسواق أو في الشارع وحتى في الإدارات العامة سيلمس قناعة لدى الجزائريين بأن وباء كورونا لم يعد جائحة فقط، وإنما قد ولّت أيامه للأبد، بل هناك من صار يزجر من يرتدي الكمامة، ويراه مريض بالوسواس. وما زاد في ترسيخ هذا الطرح، هو الأرقام المتدنية للإصابة بكورونا التي صارت تسجلها الجزائر بحسب وزارة الصحة، التي نزلت إلى ما تحت العشر حالات، وأكثر من ذلك صار رقم صفر وفاة، يتردد باستمرار، وهذا لأول مرة منذ سنتين كاملتين.

وبالرغم من معاودة بعض الأطباء تحذير المواطنين من إمكانية عودة الوباء بمتحور جديد أو عودة المتحور دلتا وتفادي زحام الأسواق الذي قد يُقلب معادلة الاطمئنان السائدة حاليا،والاستناد إلى أرقام مرتفعة مازالت تسجل في بلاد أوربا وأمريكا على وجه الخصوص، بلغت أول أمس أكثر من 150 ألف حالة إصابة في ألمانيا وأكثر من 300 حالة وفاة في روسيا، إلا أن قناعة الكثيرين في الجزائر ترسخت حول نهاية الوباء للأبد، والعودة إلى الحياة الطبيعية العادية، ومنها التخلص نهائيا من التباعد الاجتماعي كما هو حاصل حاليا في أسواق مكتظة عن آخرها وحفلات الأعراس والولائم قبل رمضان، ومن الكمامات التي ما صار أحد يقتنيها من الصيدليات، التي منها من توقف أصلا عن بيعها، في أجواء أفراح وروحانية، مرتقبة في الجزائر في العادة تجلب الناس بكثرة، مثل ما بعد مباراة الخضر مساء الثلاثاء أمام الكامرون التي يعني الفوز بها احتفالات كبيرة في الشارع، وعودة صلاة التراويح من دون قيود إلى كافة مساجد الجزائر بداية من سهرة الفاتح من أفريل.

ب. ع